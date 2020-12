"Se Ney não volta ao Barça, nada vai acontecer"

Neymar deixou o Camp Nou e saiu rumo ao PSG. Mas no Barça há quem não esquece o brasileiro e sonhe com sua volta.

Depois que Bartomeu deixou a presidência, os candidatos passaram a usar o nome de Neymar em seus respectivos projetos.

Jordi Farré, por exemplo, disse recentemente que está trabalhando para que o brasileiro volte. Em entrevista agora concedida ao 'Marca', ele quis deixar claro que, de qualquer forma, seu retorno não será uma das bases de sua campanha.

“Acho que os melhores jogadores do mundo sempre têm que estar no Barcelona e Neymar está entre eles, mas se ele não voltar nada vai acontecer. No final, apostamos 80% nos jovens e 20% nos melhores jogadores do mundo", explicou.

Ele disse ainda que não faz sentido falar em grandes contratações quando ainda não se sabe quem ocupará a presidência: "Que sentido faria falar de Haaland, Neymar ou Mbappé... é verdade que falei com muita gente porque temos que estar preparados, mas não vou me referir a ninguém em particular".

Por fim, ele falou sobre Messi. Jordi espera convencê-lo a continuar no Barcelona. “Estamos trabalhando para tentar fazer Leo ficar, oferecer a ele um projeto vencedor, para toda a vida, que vai além dos anos que lhe restam como jogador de futebol. Temos que criar uma marca Messi-Barça, torná-lo o presidente honorário. Leo é culé, o Barça precisa dele e vamos oferecer-lhe um projeto e vê-lo novamente entusiasmado, pois agora ele não está”, concluiu.