Se Neymar sair, quem pode chegar é... Willian!

Parece que, exceto por um movimento inesperado no mercado, Neymar não irá ao Barça. Mas não há como saber ao certo, e, caso aconteça (ou caso ele vá para outra equipe), Leonardo já fez planos.

O diretor esportivo do PSG deu uma olhada no mercado e, de acordo com 'Le10Sport', o jogador que melhor combina com ele como substituto hipotético de Neymar é seu compatriota Willian.

O ponta brasileiro do Chelsea encerra seu contrato no final desta temporada e, aos 31 anos, encerrará sua carreira na Premier, talvez para iniciar um breve, mas intensa, na Ligue 1 francesa.