"Se nos obrigarem a jogar, tiro time do campeonato"

Massimo Cellino, presidente do Brescia, declarou nessa quinta-feira que vê impossível a conclusão dessa temporada da Serie A, que está suspensa desde 9 de março, e ameaçou retirar o clube do torneio se a Federação Italiana de Futebol (FIGC) ordenar a retomada do torneio nos próximos meses.

"Se nos obrigarem a jogar, estou disposto a retirar a equipe do campeonato e perder, de imediato, todos os jogos. Farei isso em respeito aos cidadãos de Brescia e os seus entes queridos que morreram", disse em entrevista ao jornal 'Gazzetta Dello Sport'.

"É indiferente ser rebaixado, até agora merecíamos e tenho as minhas responsabilidades", completou.

Cellino falou ainda sobre a situação na cidade de Brescia, uma das mais castigadas pela pandemia do coronavírus na Itália.

"Falo por Brescia. Temos caminhões que transportam mortos, estamos no centro da pandemia. Os jogadores já estão 45 dias parados, é preciso um mês para que fiquem em forma novamente. Querem que eles se lesionem?", concluiu.