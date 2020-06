"Se o Barça contratar Lautaro, pode esquecer Neymar; os dois será impossível"

Rivaldo, como embaixador da 'Betfair', deu algumas declarações nas quais se referia ao mercado de transferências do Barcelona, ​​uma equipe que está cogitando o retorno de Neymar e a incorporação do jogador da Inter, Lautaro Martínez.

"O forte interesse que o Barcelona parece ter em Lautaro pode significar que os 'culés' desistirão de contratar Neymar. Porque é impossível assinar os dois ao mesmo tempo. O clube deve se concentrar apenas na contratação de um dos dois. Qualquer um dos dois será uma excelente transferência, mas eles terão que avaliar os númerose e também os desejos de Setien. Perguntar a ele: qual posição você realmente deseja promover?", Disse o brasileiro.

E acrescentou: "Se o Barça optar por assinar Lautaro por cerca de 100 milhões de euros, isso seria um convite para pensar que ele chega ao Camp Nou para ser titular. Infelizmente, Luis Suárez ainda é inquestionável e isso pode ser um problema para Lautaro".

Além disso, ele não hesitou em colocar Lautaro como substituto perfeito de Luis Suárez quando o uruguaio decide pendurar as chuteiras: "Suárez ainda tem dois ou três anos restantes no mais alto nível. Lautaro é um grande jogador que se encaixa perfeitamente no estilo do Barcelona". Se eles planejam contratar Lautaro como um sucessor de Suárez no futuro, seria um excelente reforço com um futuro brilhante pela frente".

"O Barcelona precisa avaliar sua situação e decidir se tem potencial econômico suficiente. É uma quantia significativa, mas muitos clubes europeus, incluindo o Barcelona, ​​já pagaram até mais no passado, então tudo é possível. Temos que esperar", afirmou.