Se o PSG crescer, Neymar será o maior, diz Raí

Neymar melhor do mundo? Para Raí, sempre disposto a dar sua opinião sobre os mais variados assuntos, pode ser o caso, desde que o PSG consiga crescer na Liga dos Campeões. Em entrevista concedida a RFI, rádio francesa, o ex-atleta do clube francês e diretor de futebol do São Paulo comentou sobre isso, entre outras questões.

"Ele tem o potencial para ser o número 1 do mundo, tem qualidades técnicas incríveis. Mas é impossível ganhar algo sozinho. Se o time crescer, Neymar será o maior." opinou o ex-jogador sobre a situação atual do craque.

Nos últimos anos, com a Bola de Ouro praticamente dominada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o único atleta que bateu a dupla foi Luka Modric, protagonista da campanha da Croácia na Copa do Mundo de 2018, quando o país do leste europeu foi vice-campeão mundial. Nesta última temporada, Virgil van Dijk, vencedor da Liga dos Campeões com o Liverpool, ficou a poucos votos de ser o primeiro defensor a vencer o prêmio desde Fabio Cannavaro em 2006.

E como de costume, Raí deixou seu posicionamento político claro, além de também comentar sobre os desafios da Fundação Gol de Letra, projeto organizado pelo ex-jogador em parceria com Leonardo - seu companheiro de PSG, São Paulo e seleção brasileira.

"Adaptamos nossas atividades na Fundação Gol de Letra e estamos distribuindo cestas básicas, ajudando famílias que sofrem com a fome." comentou o craque, explicando a razão da mudança de programação. "A fome nunca desapareceu no Brasil. A pandemia e o isolamento social tornaram urgente a ajuda para as famílias pobres que ficaram confinadas e sem recursos."

O ídolo também comentou sobre uma de suas grandes inspirações: seu irmão, Sócrates, conhecido por lutar pela democracia nos anos 80, com a camisa do Corinthians. Antes, é claro, de deixar sua opinião sobre a situação atual que vive o país.

"Sócrates foi um ídolo que ídolo que influenciou uma geração inteira, incluindo eu, seu irmão mais novo. Ele lutou contra a ditadura, criando uma gestão democrática no Corinthians. Sempre ouvi torcedores e seus fãs dizendo: 'a primeira vez que ouvi falar de democracia foi graças ao Sócrates". Uma geração inteira nunca havia vivido em uma democracia!"

"Atualmente, estamos enfrentando uma crise política, em que a democracia e os valores humanos estão sendo discutidos. O limite também, do autoritarismo. Em uma democracia, precisamos do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e de um poder executivo. Minha postura é em favor da democracia. Não me envolvo com polêmicas, mas quando vejo tanta injustiça social, que vidas estão ameaçadas pelo vírus, eu falo. O presidente foi eleito democraticamente, mas você precisa ouvir a ciência, os especialistas e não colocar em risco a vida das pessoas." finalizou.

Em meio a elogios e críticas, Raí, com seus comentários, reforçou novamente a importância da democracia para um debate político sadio no país.