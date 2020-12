O Manchester United ficou no empate em 2 a 2 contra o Leicester em um jogo de equipes que poderiam colar no líder Liverpool.

Bruno Fernandes foi o principal nome da partida, com uma assistência, um gol e um erro decisivo. Após o duelo, o português concedeu entrevista a BBC.

"Estou desiludido porque quero ganhar todos os jogos. Tivemos a possibilidade de ganhar, mas é difcil sofrer um gol assim nos últimos minutos. Isto é um jogo, eles têm qualidade e uma boa equipe, mas também tiveram alguma sorte. Tivemos algumas hipóteses, uma com o Marcus (Rashford), outra comigo, precisamos de concentrar-nos um pouco mais para finalizarmos melhor. Agora vamos olhar para o próximo jogo, temos dois dias para recuperar", analisou na saída de campo citando o duelo de terça-feira, contra o Wolverhampton.

"Gostei, tenho uma boa equipe ao meu redor e todos me ajudaram desde que cheguei ao clube. Recebi confiança e, quando tens esse apoio, sentes-te melhor", comentou o camisa atira no final da partida, em declarações à BBC. "Queremos vencer mais jogos. Se pensamos nas outras equipes, não nos focamos no que podemos fazer", acrescentou.

O jogador de 26 anos soma 26 gols e 19 assistências em 45 jogos pelo Manchester United, mas crê que ainda pode evoluir: "Melhor forma da carreira? Espero que não. A melhor é quando tiver um troféu com o clube. No final de contas, quero é ganhar títulos. Se vim para o Manchester United é para ganhar títulos".