Chilavert quer jogar com Leo Messi. Não poderá realizar o seu desejo por terem nascido em épocas diferentes, mas mesmo assim o ex-goleiro não esconde a admiração pelo argentino.

"Se pudesse voltar, jogaria com Messi. Se existisse um remédio para rejuvesnecer, seria um sonho estar no Barcelona com ele", disse Chilavert na 'Radio Pauta' de Chile.

O paraguaio acredita que o seu jogo se encaixaria ao do Barcelona. "O futebol evoluiu muito. Antes muita gente dizia que qualquer pessoa poderia ir para a meta. Agora os melhores treinadores procuram saber se você é bom com os pés ou não", completou.

Chilavert enfrenta uma batalha contra Alejandro Domínguez. "A CONMEBOL atua como uma ditadura. Messi disse que não iria fazer parte da corrupção e o ameaçaram com uma dura punição. Os valores não têm preço".