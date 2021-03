"Se Salah não está feliz, é preciso vendê-lo"

Salah não vive seu melhor momento no Liverpool: qual é a solução? Robbie Fowler, a quem não falta experiência, deixou claro: se ele não superar essa situação, o melhor é vendê-lo. No 'Daily Mail', deu sua opinião sobre a situação do egípcio e o comparou com Coutinho.

“Salah não me cai mal, adoro Salah. Mas acho que as contratações dependem da vontade do jogador, por isso a bola está em seu campo. Se ele quer ir embora, ele deve ir. Se um jogador de futebol quer ir embora, tem que aceitar o que existe. Sou um defensor convicto de que, se há alguém infeliz que quer ir, deve ir", disse.

Questionado sobre o treinador 'red', deu seu ponto de vista sobre o que pensa: “Ele não quer quem não queira estar no clube. Foi essa a atitude dele quando aconteceu o caso de Coutinho, que pediu para sair. Então, se Salah não está feliz, seja qual for o motivo, então ele tem que vendê-lo e usar esse dinheiro para fazer mudanças na equipe".

"Sou torcedor do Salah, quem não é? Mas o Liverpool não sentiu muita falta do Coutinho, não é?" Se Liverpool decidir transferi-lo, como sugere esta lenda, ele poderia receber o preço de € 113,5 milhões, o valor de mercado que BeSoccer Pro atribui ao jogador.