Se Solskjaer pudesse contratar uma lenda do United, seria Cristiano Ronaldo

Se Solkjaer pudesse contratar uma lenda do Manchester United para sua equipe atual, seria Cristiano Ronaldo. O treinador dos 'red devils' afirmou isso numa roda de perguntas e respostas organizada pelo clube. Curiosamente, ele concorda que o português está à venda.

"Há vários jogadores com quem joguei que adoraria ter na minha equipe. Adoraria ter Roy Keane, embora não tenha a certeza se conseguiria treiná-lo. Eu o contrataria todos os dias da semana", começou o treinador a explicar depois de ouvir o torcedor que lhe fez a pergunta.

“Roy foi influente, mas também joguei com o Cristiano Ronaldo e ele tem sido o melhor jogador do mundo ao lado do Messi nos últimos 10-15 anos, então Cristiano. Com certeza você o levaria para o seu time”, concluiu. Uma clara indireta para um jogador com quem ele tem um ótimo relacionamento.

Chama a atenção que, no mercado de transferências de verão, não seria estranho que uma possível transferência do Cristiano para o United fosse cogitada. A Juventus está considerando colocá-lo no mercado após três decepções consecutivas na Liga dos Campeões e retornar a Old Trafford seria um destino mais do que suculento para o 'bianconero'.