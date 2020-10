Se tem gol de Vinicius, tem vitória do Real Madrid

O gol é o grande desafio a ser superado por Vinicius Junior. Ele sabe disso, já o reconheceu várias vezes e vai trabalhando para, aos poucos, melhorar nessa faceta. No momento, esta temporada está no caminho certo: ele marcou dois gols em três jogos com a camisa 'merengue'.

Porém, mais do que o número de gols que ele acrescenta, o que importa é que ele marque. E o Real Madrid sabe disso muito bem. As estatísticas não enganam: sempre que Vini marca um gol, a equipe merengue vence.

Ele fez isso nos 11 jogos em que balançou a rede. Real Valladolid -duas vezes-, Melilla, Leganés, Alavés, Osasuna, Bruges, Zaragoza, Barcelona, ​​Mallorca e Levante são as equipes que sofreram um gol de Vinicius. O Real venceu em todos esses jogos.

Aos 20 anos, o brasileiro encontra um argumento no qual se agarrar para ganhar confiança e ajudar a equipe nessa faceta, sua grande pendência desde sua chegada a Chamartín.

A Data FIFA interrompeu seu bom momento. Pela primeira vez desde a sua contratação, Vinicius acumula duas rodadas consecutivas com gol (Valladolid e Levante).

Apesar de não ser titular entre os onze de Zidane, Vini respondeu bem quando o treinador confiou nele, tanto desde o início ou como revulsivo após ter começado no banco. Ele sabe que, com a lesão de Eden Hazard, esse é seu ano e ele não quer desperdiçar.