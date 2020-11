"Se tiver coragem, pergunte ao vestiário sobre meu futuro"

O PSG conseguiu uma vitória mais do que importante no Parc des Princes contra o RB Leipzig, permitindo aos franceses continuarem com vida nessa Liga dos Campeões.

Apesar de ter vencido por 1 a 0 graças a um gol de pênalti de Neymar, muito criticado nos últimos tempos, ele se enfureceu com um jornalista durante uma coletiva.

Perguntaram ao técnico sobre seu futuro e pelo jogo tão pobre de sua equipe, e o alemão respondeu na ofensiva: "Apenas nos faltou ritmo. Tenho a sensação de que vocês fazem sempre as mesmas perguntas. Podem perguntar ao vestuário, vamos ver se tem coragem para isso".

Não satisfeito com o que já havia dito, o técnico voltou a insistir. "Se tiverem coragem, podem perguntar ao vestiário", disse o alemão com tom de voz exaltado.

Apesar do clima que estava no ambiente, Tuchel terminou sua conversa analisando a partida de sua equipe, que teve apenas 40% da posse de bola.

"Nos faltou oportunidades contra o RB Leipzig, mas defendemos com o coração, todos juntos. Ganhamos e não pedirei perdão", finalizou.