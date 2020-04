Se United levar Sancho, o Borussia dará o troco na mesma moeda

Um dos movimentos que é quase dado como certo no mercado, pelo menos era assim antes da pandemia, foi a transferência de Jadon Sancho para o Manchester United. No entanto, como revelado pela 'ESPN', o Borussia Dortmund planejaria revidar levando o seu próprio Sancho, Mason Greenwood.

De fato, a fonte mencionada acima disse que os alemães já tentaram negociar com a equipe do jovem de 18 anos, que mostra boas maneiras em sua primeira grande temporada na elite, mas os ingleses fecharam o grupo.

No entanto, o Borussia Dortmund parece insistir na próxima janela de transferências, mesmo que tivesse que ser uma operação independente da de Jadon Sancho.

A equipe do Signal Iduna Park está confiante de que receberá uma boa quantia em dinheiro por Jadon Sancho se, ao que parece, for vendido no próximo verão. A intenção é investir parte desse dinheiro em outro talento promissor com o qual preencher a lacuna e continuar ganhando patrimônio para o futuro.