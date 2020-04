"Se você é o PSG, não vai vender Neymar e Mbappé pela metade"

A crise econômica que assola o mundo do futebol terá um impacto direto no mercado de transferências. Dois são os nomes que se destacam no PSG, Neymar e Mbappé.

"Se você é o PSG e tem duas estrelas como Neymar e Mbappé com quem quer lucrar pelo menos 200 milhões de euros, não as venderá quando o mercado estiver mais fraco, então espere até 2021. Você não vai transferir Mbappé pela metade do preço!", Disse o jornalista Simon Kuper, co-autor do livro "O futebol é assim".

Isso não afetará apenas o PSG, mas também o resto dos clubes. "Este mercado será um bom momento para comprar e um momento ruim para vender. Clubes com grande poder contratarão os melhores jogadores de equipes com mais necessidades financeiras. Esses clubes vão parar de lutar para ganhar e vão lutar para sobreviver", acrescentou Kuper.

"Eles terão grandes perdas na receita das bilheterias. Alguns torcedores podem ter receio de voltar aos estádios. Ganhos de televisão, patrocínios, o valor dos jogadores também diminuirão... Em 2008, o futebol estava imune à crise, mas agora está na linha de frente", explicou Stefan Szymanski, professor de gestão esportiva na Universidade de Michigan e co-autor do livro.

"O coronavírus já transformou o futebol. A maioria dos clubes vive com a viabilidade financeira ameaçada e depende muito dos empréstimos de seus proprietários. Eles precisarão de seus proprietários para injetar mais dinheiro e, nesse sentido, as regras do Fair Play Financeiro podem ser afrouxadas, mas se exagerarem nos investimentos poderão se encaminhar a falência em larga escala", disse Szymanski.