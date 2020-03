"Se você tivesse pagado mais, estaria com Van Dijk e não ao meu lado"

Há algumas semanas, foi divulgado na Inglaterra a tabela dos 'escort kids' (garotos acompanhantes), pequenos que vão para o campo de mãos dadas com os jogadores, no qual os valores são absurdos.

O caso chegou às midias e também aos jogadores de futebol. Talvez por isso, Troy Deeney brincou com um dos pequenos que iam entrar com ele na partida entre Watford e Liverpool no fim de semana passado.

O atacante dos 'hornets' estava lado a lado com Virgil Van Dijk, um dos melhores jogadores da Premier League, no túnel dos vestiários, com dois garotos.

Então, ele não conseguiu pensar em outra coisa senão brincar com seu acompanhante, que serviu ao mesmo tempo para elogiar o zagueiro do Liverpool e criticar os preços pagos por algo que deveria ser totalmente gratuito.

"Se você tivesse pagado mais, você estaria do lado dele", disse Deeney entre gargalhadas, arrancando as risadas de seu rival e do árbitro da partida, enquanto os pequenos pareciam não entender nada.

O que parecia que seria um jogo tranquilo, acabou se tornando histórico, pois a vitória do Watford quebrou o recorde de invencibilidade do time de Jürgen Klopp, que já não poderão levantar o título do campeonato de maneira invicta. Deeney marcou um gol.