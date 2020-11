"Se Xavi me pedisse para contratar Sergio Ramos... eu o faria"

Com a saída de Josep Maria Bartomeu e o mandato provisório da Comissão de Gestão, os candidatos à presidência do Barcelona já começam a brigar pelo cargo. Víctor Font, a caminho do 'El Partidazo de COPE', deu mais pistas sobre seu projeto.

Font destacou que o clube atravessa uma situação muito complicada no setor econômico: "A pandemia piorou dramaticamente a situação e colocou o clube em um momento crítico. O projeto vai ser mais importante do que nunca".

“Quem vier com promessas de grandes contratações como Neymar ou Mbappé não será uma promessa muito credível. Estamos em uma situação de quase falência. Não há liquidez para pagar. Eric García não pôde ser contratado, nem Depay. Com os limites salarias do campeonato espanhol, o normal é apostarmos no pessoal da casa. Ansu Fati, Pedri... temos que ir mais por aqui ”, frisou.

Um projeto baseado em Xavi Hernández: "Estamos construindo um projeto todo esse tempo e acreditamos que esse projeto envolve a montagem de uma estrutura. Chegou a hora de não ser um resultista. Ele é a melhor pessoa para liderá-lo". Também na continuidade de Leo Messi.

“Leo vai nos ouvir e ver as nossas intenções. Ele vai conhecer o nosso projeto e é isso que nos preocupa, que saiba que temos um projeto competitivo. É fundamental que continue. Messi e o seu agente vão poder entender o que vai acontecer daqui pra frente a partir de quem ganhar. Acreditamos que Messi e Barça devem ser uma parceria estratégica que vai além da aposentadoria. E o melhor para convencê-lo é Xavi", disse Font.

Ele sempre procuraria o bem esportivo... e deu um exemplo curioso com Sergio Ramos: “Se Xavi me pedisse para contratar Ramos e fosse economicamente viável, eu o faria”.

Ele acredita que a contratação de Antoine Griezmann foi um erro. “Surpreende pelo talento que tem. É evidente que foi uma contratação que não deveria ter sido feita pelo cargo que ocupa. Chegou a ocupar a posição que Messi já ocupa e se encaixar foi muito difícil”, reconheceu.

E fechou falando sobre a Superliga: “Bartomeu deixou assinar alguns papéis para uma Superliga que não existe. Sei que estão falando sobre isso, não é a primeira vez. Alguns grandes clubes estão tentando promover outra competição pelas costas da UEFA. Para nós, existe um longo caminho a percorrer para melhorar o formato da Champions League. Pode ser melhorado, mas é importante que as ligas nacionais continuem a ser competitivas”.