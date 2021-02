"Se Zidane jogasse, eu estaria preocupado; por sorte ele está no banco"

A Atalanta recebe o Real Madrid nesta quarta-feira e Gian Piero Gasperini não quis falar dos desfalques da equipe merengue. Apesar de viajar com o número justo, o treinador da 'Dea' acredita que uma equipe como a de Zidane se “transforma” na Champions League, uma competição que corre no seu sangue.

“Apesar das baixas, e justamente por causa delas, vamos encontrar um time mais concentrado, que vai chegar com tudo. O Real Madrid na Champions se transforma, já vimos isso em MIlão contra a Inter, onde jogou com muita qualidade e personalidade. É verdade que faltarão vários campeões, mas agora estão mais sólidos e mais humildes, como têm mostrado na LaLiga", disse o italiano.

Gasperini era só elogios a Zidane, por quem demonstrava admiração. Primeiro, como jogador de futebol. "Se Zidane jogasse, eu estaria muito preocupado, mas felizmente estará no banco", disse o treinador do Atalanta, que também fez um balanço da carreira do francês como comandante do Real Madrid.

“Como jogador, eu o vi fazer coisas incríveis, não tem comparação. Quando ele jogou na Juve eu era treinador do Primavera e quando terminava o meu treino ia ver os mais velhos e pirar com Zidane, ele fez coisas maravilhosas. Como treinador tem continuado a ganhar jogos importantes, títulos ... Ele confirmou que tem o futebol no seu DNA e que é um grande nome da modalidade”, afirmou.

A chave para Gasperini é que a sua equipe não se sinta constrangida: “Nunca os enfrentamos, é o nosso jogo mais importante devido ao prestígio do Real Madrid. Destes jogos contra equipes muito fortes saímos fortalecidos e enriquecidos. Nós temos de ser ambiciosos, mantendo a identidade que nos trouxe até aqui. Não vamos mudar a forma como jogamos, mas temos de levar em consideração o nosso adversário, só quando o defrontarmos poderemos interpretar o que o jogo precisa”.

"O Real é favorito, mas temos de fazer o nosso. Queremos interpretar o seu jogo e ver como reagimos a equipes tão sólidas. Somos ambiciosos, vamos dar tudo e teremos de jogar além das nossas possibilidades", insistiu.

Mas mesmo que a Atalanta acredite, Gasperini pediu humildade: “Temos sido um tanto arrogantes em algumas ocasiões. Você sempre quer colher os melhores resultados, mas não temos que nos pressionar mais, às vezes isso tem sido ruim para nós e pagamos por isso. É preciso estar ciente de nossos pontos fortes, mas não vamos pensar que somos os melhores como já foi dito, porque não é verdade".