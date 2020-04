Sede do Corinthians sofre corte de energia por falta de pagamento

O Parque São Jorge ficou praticamente às escuras. O Corinthians não pagou a conta de luz refente ao mês de março e o fornecimento de energia elétrica foi cortado.

A sede está fechada para os sócios devido a crise do coronavírus e segundo o clube o corte se deu por um erro de logística, mas tudo deve voltar ao normal da segunda-feira.

Confira a nota oficial do clube paulista:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que em virtude da mudança na rotina de trabalho em home office devido à pandemia do Covid-19 houve um erro em função do rodízio de funcionários e foi suspenso o fornecimento de energia da sua sede. As tratativas com a Enel distribuidora foram encaminhadas na última sexta-feira (24), e o serviço deverá ser restabelecido na próxima segunda-feira (27)."