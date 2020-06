Segue o novo líder: Real Madrid assume a liderança da LaLiga

A Real Sociedad começou pressionando e não deixando o Real Madrid respirar, mas mesmo assim quase o Real consegue abrir o placar com uma jogada de Vinicius logo no começo do jogo: Valverde cruzou rasteiro e Vinicius pegou com o pé direito uma bola que passou perto do travessão do gol de Remiro.

E durante o jogo todo, o brasileiro foi o grande destaque por sua alta velocidade nas jogadas individuais em contra-ataque, que eram paradas pela zaga da Real no último momento, ou eram desperdiçadas por conta de cruzamentos onde nenhum companheiro de equipe aparecia.

A equipe de Alguacil tentava com Portu e Odegaard, mas a zaga do Real Madrid estava afiada e não deixava a equipe da casa chegar com perigo.

Após a pausa da hidratação, a equipe visitante recuperou o gás e quase abriu o placar em rápida roubada de bola de Valverde, onde ficou três do Real Madrid contra três da Real Sociedad. O uruguaio escolheu tocar para Benzema, que entrou na área e chutou cruzado, mas Remiro defendeu com bastante firmeza. Uma boa partida para o goleiro.

E pouco depois, Vinicius foi fazendo finta e chegou no meio da área, onde chutou uma bomba defendida pelo goleiro da casa.

Um jogo que foi ao intervalo com um 0 a 0 no placar e uma liderança no ar.

No começo do segundo tempo, o melhor jogador da noite não fez o gol, mas quase: Vinicius entrou na linha de fundo, foi até a pequena área e foi tocado por trás. Pênalti para o Real Madrid. E quando o assunto é pênalti, não há outro nome: Sergio Ramos cobrou com firmeza, como sempre, e garantiu o primeiro gol do jogo.

Isak começou a aparecer mais e oferecer mais perigo, mas o jogo ficou mais perigoso quando Janzaj entrou. Com a entrada do jogador, a equipe da casa atacou mais e, depois de duas jogadas perigosas, o próprio Janzaj faz um gol para a Real Sociedad. O jogador pegou a sobra do escanteio e chutou no cantinho de Courtois. Porém, Merino estava um pouco à frente e a jogada foi anulada por impedimento.

Logo após o susto, o que a Real não queria aconteceu: o Real Madrid fez seu segundo gol. Dessa vez, Valverde cruzou e o francês dominou de ombro, girou e chutou. Um gol que o time da casa reclamava de toque no braço e, após o VAR confirmar, o Real Madrid comemorou seu segundo gol.

A partir daí, a Real atacava mais com Isak e Januzaj, que encontravam um muro belga no gol merengue. Mas o muro acabou sendo derrubado.

Roberto López cruzou e Willian José tentou jogar de cabeça para o gol, mas a bola foi alta e sobrou para Merino dominar e encher o pé no gol do Real Madrid.

Daí até o final, vimos uma Real Sociedad atacando bastante e buscando empate. Uma energia que faltou durante todo o jogo e não foi suficiente para mudar o destino da noite: o apito de juiz soou e o Real Madrid é o novo líder da LaLiga. Uma noite especial para todo o torcedor merengue.