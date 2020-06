Santos avança no protocolo de retorno aos treinos

O elenco do Santos realizou nesta quarta-feira o segundo dia de avaliações físicas, clínicas e fisiológicas. E entre as adaptações do clube diante da situação imposta pela pandemia, também houve alterações na rotina dos atletas.

Com o refeitório do CT Rei Pelé fechado para evitar aglomerações, os jogadores estão recebendo kits para seguirem as orientações de alimentação em casa.

“Nós aqui no Santos sempre individualizamos a suplementação. Fazemos avaliações diárias e sabemos qual tipo de suplemento indicado de acordo com o desgaste dos atletas ou o objetivo de cada um. E procuramos ter um cuidado muito grande com a parte de higienização dos kits, especialmente para que não haja contaminação cruzada. Por exemplo, não posso correr o risco de um jogador abrir a geladeira e, em seguida, outro também abra. É importante que tudo esteja isolado e totalmente higienizado”, explicou a nutricionista Alessandra Favano.

Alison comentou esse cuidado do clube. “Esse suporte da nutrição está sendo mais importante do que nunca para nós, já que não podemos fazer nossa refeição aqui no CT. Como as avaliações no campo estão sendo intensas para quem estava há três meses sem fazer esse tipo de atividade, o suporte de alimentação vai nos ajudar muito na recuperação”, afirmou o volante.

Assim como no primeiro dia de avaliações, os 21 atletas à disposição foram divididos em dois grupos nas atividades desta quarta-feira. De forma escalonada, o elenco também iniciou os testes cardiológicos no período da manhã.

Confira no vídeo imagens e mais detalhes sobre o retorno do Peixe aos trabalhos.