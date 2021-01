Segundo pênalti para o Barça, segunda defesa de Ramón

Ramón é o grande nome do jogo! O goleiro do Cornellà fechou o gol para dois grandes nomes do futebol mundial: Pjanic e Dembélé.

Se no primeiro tempo Miralem Pjanic teve a chance de abrir o placar contra o Cornellà em cobrança de pênalti, mas o goleiro Ramón acertou o canto e fez uma linda defesa.

No segundo foi a vez de Dembélé tentar a sorte. O francês foi para a cobrança, bateu no meio do gol e facilitou a vida do goleiro, que ficou parado e só esticou a perna para fazer a defesa.