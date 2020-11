Seguro no Chelsea, Thiago Silva avalia crise do PSG: "em Paris acontecem coisas que não entendemos"

A arrancada da Uefa Champions League tem sido boa para uns times e má para outros. Pode-se destacar a boa campanha do Chelsea, que ainda não perdeu, até a terceira rodada. Por outro lado, o PSG vive um momento de instabilidade e vê até mesmo sua classificação para as oitavas de final ameaçada. De comum entre as duas equipes há Thiago Silva, que atualmente defende o clube inglês depois de passar oito anos como zagueiro da equipe francesa.

Considerado um dos mais importantes personagens da história recente do PSG, Thiago Silva conhece bem o clube pelo qual conquistou sete títulos da Ligue 1. Para falar a respeito da situação do PSG, Silva falou que algumas coisas não são compreensíveis no momento do rico time da capital da França.

"Eu não sei o que está acontecendo, às vezes coisas acontecem em Paris que nós não entendemos. Eu não sei o que dizer", declarou o zagueiro dos Blues à RMC.

Depois de perder na estreia da fase de grupos para o Manchester United, no Parque dos Príncipes, o PSG venceu o Basaksehir, mas acabou perdendo na terceira rodada para o RB Leipzig. Com a situação difícil no grupo, a equipe de Paris precisará de resultados positivos na segunda parte dos confrontos da fase de grupos da Champions League.

Silva falou a respeito de Thomas Tuchel, que levou a equipe mais longe em toda a história da competição, e se disse triste pelo momento que ele atravessa com o time parisiense.

"Fico triste pelo técnico. Porque ele é um treinador do qual eu sou muito próximo. Às vezes fico mandando mensagens. Ele é um cara sensacional, e não está tendo um tempo bom, mas eu acho que eles vão se classificar porque são uma equipe muito boa, com jogadores responsáveis", pontuou o defensor brasileiro.

O próximo compromisso do Chelsea, de Thiago Silva, é contra o Sheffield United, pela Premier League, no sábado (7), às 14h30 (de Brasília), no Stamford Bridge.