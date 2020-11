"Sei que serie reserva no fim de semana e é frustrante"

Nicolas Pépé atravessa um momento complicado como jogador do Arsenal. O atacante concedeu uma entrevista ao 'Canal Plus' e comentou sobre o seu escasso protagonismo na equipe.

"O jogador feliz é aquele que joga. Gostaria de jogar mais para voltar a sorrir. O meu objetivo é jogar mais, desfrutar de mais minutos de jogo", disse Pépé.

Também falou a respeito do tratamento que recebe pelo treinador Mikel Arteta: "Ele quer que eu esteja cem por cento focado nos jogos, mas vejo logo nos treinos que serei suplente no fim de semana. Para qualquer jogador é frustrante estar no banco", completou.

"O treinador toma as decisões e eu quero mostrar que esse não é o meu papel na equipe", concluiu Pépé que nessa temporada entrou em campo em 12 jogos, marcou três gols e deu duas assistências.