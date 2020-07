Seis "dispensáveis" no United para viabilizar Sancho

O Manchester United tem dois objetivos: coroar a sua arrancada com uma vaga na próxima edição da Champions e conseguir a contratação de Jadon Sancho. Ambos se complementam.

Dentro de campo as possibilidades são grandes, já as negociações por Sancho são complicadas. O clube confia em Solskjaer para destravar o negócio, mas para isso falta dinheiro.

Não basta ter dinheiro em caixa, é preciso promover a saída de alguns nomes para equilibrar as contas. De acordo com o jornal 'Telegraph', até seis jogadores poderiam deixar Old Trafford.

São eles Alexis Suárez, Chris Smalling (que está perto de ficar na Roma em definitivo), Jessie Lingard, Phil Jones, Marcos Rojo e Diogo Dalot. Nomes que não entram nos planos do treinador.