Seis nomes para fazer esquecer Lautaro

Lautaro é uma obsessão para o Barça. A equipe catalã é a que mais parece interessada no atacante, considerando que ele tem o fator Messi ao seu lado.

No entanto, existem equipes como o Real Madrid que podem até pagar a cláusula do jogador de futebol: 111 milhões de euros, valor que mais de um não poderá pagar por causa do coronavírus.

No caso de alguém puxar um talão de cheques para levá-lo embora, a Inter sabe o que fará com esse dinheiro. Segundo o 'Mundo Deportivo', o clube italiano pretende contratar seis jogadores.

Os protagonistas são Juan Musso e Rodrigo de Paul (Udinese), Gonzalo Castrovilli e Federico Chiesa (Fiorentina), Arthur Melo (FC Barcelona) e Timo Werner (RB Leipzig).

Se alcançado com esses objetivos, a equipe 'nerazzurra' reforçaria o objetivo, o meio-campo e o ataque. São opções muito complicadas, mas não impossíveis de fazer.

Dos nomes em cima da mesa, o de Werner que gera muita esperança, porque seria o substituto perfeito para Lautaro. Um jovem rapaz com fome de vencer e marcar.

Mas antes de sonhar, o Inter terá que enfrentar a saída de uma de suas figuras, embora ainda não se saiba se é o Barça quem acaba levando a melhor. No momento, a equipe catalã está em um dilema.