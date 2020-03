Seleção belga conta com Hazard para a Eurocopa

Quando um jogador de muita importância de machuca, os alarmes disparam no seu clube, mas também na seleção. No caso de Hazard, trata-se da Bélgica, que poderia encarar uma complicada Eurocopa sem o seu principal jogador.

No entanto, a comissão técnica acredita na sua recuperação. "Somos otimistas, acreditamos que a recuperação será rápida", disse Kris Van Crombrugge, médico da combinado belga em declarações a 'VRT'.

O médico da equipe comandada por Roberto Martínez assegura que Hazard "está muito motivado para chegar a tempo da Eurocopa". O camisa '7' do Real Madrid será operado em Dallas.

O capitão da seleção que ficou com o terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia em 2018, esteve três meses afastado dos gramados por essa lesão, da qual sofreu uma recaída no dia 22 de fevereiro.