Seleção brasileira começa a se apresentar; confira a programação

A briga da seleção brasileira por uma vaga na Copa do Mundo do Catar em 2022 vai começar e os primeiros adversários da Canarinho são Bolívia, nesta sexta-feira (09), na Arena Neo Química e o Peru, na terça (13), em Lima. Os convocados por Tite para os dois confrontos já começaram a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis.

A equipe brasileira inicia a preparação nesta segunda (5), mas só terá o grupo completo amanhã (6). Ederson, Everton, Felipe, Gabriel Menino, Marquinhos, Renan Lodi e Weverton foram os primeiros a desembarcarem na Granja e participarão das atividades desta tarde.

A PROGRAMAÇÃO

A equipe brasileira terá três dias de preparação em Teresópolis. Na quarta-feira à noite (7), embarca para São Paulo. Na quinta (8), faz uma atividade de "reconhecimento" do gramado na Arena Neo Química, palco do confronto contra o Corinthians no dia seguinte.

Nos três dias seguintes, o Brasil treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo. Sábado e domingo as atividades estão marcadas para as 15h30, enquanto na segunda-feira será às 10 horas.

Por conta dos protocolos destinados a prevenção da Covid-19, a Seleção só embarca para Lima na segunda-feira (12), um dia antes do jogo. O voo está agendando para às 17h.

JOGOS:

Brasil x Bolívia

Data: 09/10/2020

Local: Arena Neo Química

Horário: 21h30

Peru x Brasil

Data: 13/10/2020

Local: Estádio Nacional

Horário: 21h00