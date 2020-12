Seleção Brasileira Feminina fecha 2020 com nova goleada

A Seleção Brasileira Feminina venceu por 8 a 0 o amistoso realizado nessa terça-feira contra o Equador no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Debinha, Luana, Andressa Alves (duas vezes), Rafaelle (duaz vezes), Júlia Bianchi e Érika marcaram os gols.

Foi o segundo jogo contra o adversário sul-americano com o objetivo de se preparar para as próximas competições oficiais. O placar agregado dos dois confrontos é de 14 a 0 para as brasileiras comandadas pela sueca Pia Sundhage.

Com isso, encerram-se as atividades previstas para 2020, uma temporada fortemente afetada pela pandemia. Agora a equipe espera a virada do ano para seguir focada na disputa dos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio.

"Cada jogo diz algo e ensina algo no qual temos que trabalhar. Então, eu adoraria ver a continuidade dos trabalhos. Acho que já achamos a base do nosso elenco e a ideia principal de jogo. Também acredito que agora as jogadoras estão mais confortáveis e já conseguem entender o que eu e a comissão esperamos delas na Seleção Brasileira. Agora temos o recesso, mas vamos manter o contato com as jogadoras e os técnicos. O ano não foi fácil para ninguém, mas acho que funcionou. A ideia é estarmos todas juntas na mesma página", avaliou Pia.

A escalação do Brasil contra o Equador: Bárbara (Letícia), Bruna Benites (Camilinha), Erika, Rafaelle, Jucinara (Tamires); Ana Vitória (Chú), Luana (Júlia Bianchi), Formiga, Andressa Alves (Adriana); Ludmila (Giovana) e Debinha.