Seleção Brasileira pode atrapalhar o 'clásico' do Real Madrid

O mês de Março traz consigo uma nova pausa para a Data FIFA. Devido à pandemia do coronavírus, esses jogos internacionais podem ter consequências graves para os clubes.

Além do fato de alguns, devido ao acúmulo de minutos, poderem se lesionar ou voltarem cansados, o COVID-19 faz com que alguns jogadores que sejam convocados devam se auto-confinar por um certo tempo.

É o caso do Brasil. No Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro, Éder Militão, Rodrygo Goes e Vinicius Jr - Marcelo, a menos que aconteça uma surpresa, não vai - poderiam jogar pela Seleção, o que complicaria o 'Clássco' do time madrileno contra o Barcelona.

A 'Canarinha' enfrentará Colômbia e Argentina e os jogadores voltarão à Espanha no dia 1º de abril, dia em que se iniciará uma quarentena de dez dias.

Nesse período, eles devem treinar em casa, sozinho, para não poder treinar com a equipe até o mesmo dia da partida contra o Barcelona (11 de abril).