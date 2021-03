Seleção brasileira pode disputar mais de 14 jogos em seis meses

A suspensão da rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo, que aconteceria neste mês de março, pode gerar um calendário complicado para as seleções da América do Sul. A seleção brasileira, por exemplo, pode jogar mais de 14 partidas num período de apenas seis meses.

As próximas rodadas estão previstas para os meses de junho, setembro, outubro e novembro com oito jogos no total. Há a possibilidade de que as partidas de março sejam disputadas ainda este ano, transformando duas rodadas duplas em rodadas triplas.

Sendo assim, levando em conta que a Conmebol segue com o plano de realizar a Copa América no meio deste ano, e cada seleção jogará no mínimo 4 partidas da fase de grupos, o Brasil poderá ter um calendário muito extenso com pelo menos 14 jogos.

Atual campeã da Copa América, se chegar novamente final, a seleção brasileira pode fazer até 16 jogos num período de apenas seis meses.

Nos próximos dias a Conmebol vai estudar alternativas em relação ao calendário e também existe a possibilidade de reacolocar os jogos de março para fevereiro de 2022.