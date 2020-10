Seleção Brasileira terá convocação na sexta-feira

Está confirmada para a sexta-feira (23) a próxima convocação da Seleção Brasileira, que volta a campo em novembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Após derrotarem Bolívia (5 a 0) e Peru (4 a 2), os comandados de Tite enfrentarão a Venezuela no dia 13 e o Uruguai no dia 17. O primeiro jogo será realizado no Morumbi e o segundo, em Montevidéu.

Os venezuelanos vêm de duas derrotas seguidas neste início de competição, enquanto os uruguaios derrotaram o Chile na estreia e perderam para o Equador na segunda rodada.

A divulgação da lista com jogadores convocados está marcada para ocorrer a partir das 11h na sede da CBF e será realizada de forma virtual.