Seleção da Alemanha confirma retorno com dois amistosos

Após a parada forçada pela pandemia, as seleções também preparam a volta às atividades. Nesta segunda-feira, a Alemanha teve os primeiros jogos confirmados oficialmente.

Em 7 de outubro, o time treinado por Joachim Löw enfrentará a Turquia. Quatro dias depois, o adversário será a República Tcheca. Nas duas partidas, deverá haver caras novas, como disse o técnico.

"Gostaríamos de usar as partidas de outubro para dar tempo de jogo a nossa equipe jovem. Antes da Eurocopa do próximo ano, gostaríamos de crescer juntos e estas partidas nos darão uma visão geral do desenvolvimento do time", afirmou o treinador.

Na Liga das Nações, a Seleção da Alemanha terá como adversários iniciais Espanha, Ucrânia e Suíça.