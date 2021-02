Seleção da Alemanha descarta Müller para os Jogos Olímpicos

Thomas Müller não teve problemas em mostrar seu entusiasmo em defender as cores alemãs nas Olimpíadas de Tóquio. Na pré-lista para 2020 ele esteve junto a Hummels, mas em 2021, ano para o qual a competição pela pandemia teve de ser adiada, não estava incluído.

A Federação Alemã de Futebol não incluiu o jogador do Bayern de Munique no elenco, então as chances de estar nas Olimpíadas desapareceram para o atacante.

O atual treinador, Stefan Kuntz, avisou naquela altura: "No final da temporada veremos de que jogadores e de que posições precisaremos para completar o elenco". Finalmente, ele fechou a porta para Müleer.

Vale destacar que qualquer seleção tem o direito de levar no máximo três jogadores com mais de 23 anos. Müller queria isso, mas ficou apenas na vontade.