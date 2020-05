Seleção Espanhola parabeniza Iniesta relembrando seu gol contra a Holanda

Não há nenhum objetivo que tenha marcado a carreira de Iniesta mais do que do Soccer City de Joanesburgo em 11 de julho de 2010. O aniversário de Iniesta é outro 11, mas de maio, e por ocasião deste último a Federação o parabenizou lembrando do gol com o qual ele entrou na história.

Iniesta deixou a Seleção no final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, depois de 131 jogos vestindo a camisa da Espanha. Tudo começou em Albacete, sua terra natal, em 27 de maio de 2006, contra a Rússia. E contra a Rússia fechou seu ciclo, doze anos depois.

O momento de pico de Andrés Iniesta com 'la Roja' foi sem dúvida o seu gol na final da Copa do Mundo de 2010, mas o de Fuentealbilla foi uma engrenagem fundamental naquela equipe vencedora imparável que marcou uma sequência inigualável de vitórias: Eurocopa-Copa do Mundo - Eurocopa.

A Federação o parabenizou, lembrando em um belo vídeo o momento em que Iniesta entrou de vez para a história do futebol espanhol.