Seleção Feminina estreia com empate contra os Países Baixos

O desafio das brasileiras era duro, encarar as atuais vice-campeãs mundiais pela competição que vale como preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Treinado pela sueca Pia Sundhage, o Brasil teve um duelo equilibrado contra as europeias e teve dificuldades para achar espaço e finalizar durante o primeiro tempo.

Goenen e Van den Donk tiveram as melhores dos Países Baixos oportunidades antes do intervalo, enquanto a Canarinho chegou com mais perigo somente aos 43 minutos, em bola levantada por Marta e cabeceada por Daiane para fora.

O Brasil cresceu de rendimento na segunda etapa e teve boas chances com Luana e Andressinha. Do outro lado, Natascha, goleira estreante, fez boas intervenções em lances de Van den Sanden.

As ações ofensivas não foram suficientes para balançar as redes. Com esse empate na estreia, ambas as equipes dividem a segunda colocação do grupo com um ponto cada.

No outro jogo do grupo, a França derrotou o Canadá por 1 a 0 e lidera com três pontos. A próxima partida das brasileiras é contra a líder do grupo no próximo sábado (7) às 17h (horário de Brasília).