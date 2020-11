Seleção Italiana convoca 41 jogadores!

O treinador da Itália, Roberto Mancini, convocou 41 jogadores para o amistoso contra a Estônia e os encontros da Liga das Nações da UEFA contra Polônia e Bósnia.

Mancini, que testou positivo para coronavírus e será substituido por seu auxiliar Alberico Evani nas próximas partidas, publicou uma lista muito mais longa que o habitual pois jogadores da Fiorentina, Gênoa, Inter, Roma, Sassuolo e Lazio deverão que ficar vários dias em quarentena antes de se unir aos seus companheiros.

As principais novidades são o zagueiro do Milan, Davide Calabria e o meia da Atalanta, Matteo Pessina, ambos em sua primeira experiência com a seleção principal.

A Itália encara a Bósnia no dia 11 de novembro em um amistoso em Florença e logo encara Polônia e Bósnia nos dias 15 e 18, respectivamente.

- Lista completa:

Goleiros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Defensores: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito (Gênoa), Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Ogbonna (West Ham), Luca Pellegrini (Gênoa), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma).

Meia: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bolonia), Sandro Tonali (Milan).

Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint-Germain), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bolonia), Pietro Pellegri (Mônaco).