Brasil tem tática para 'refrescar' a memória de jogadores

Quase um ano depois, a seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira (9), contra a Bolívia, pelo primeiro jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, em 2022. O longo tempo de inatividade da seleção fez com que a comissão técnica intensificasse o trabalho fora de campo.

Neste período, foram desenvolvidos materiais para reforçar a metodologia de treinamento e as ideias de jogo da equipe. Mesmo antes de se apresentarem na Granja Comary, os jogadores receberam uma série de informações de plano de jogo. Os vídeos e as conversas fizeram e seguirão fazendo parte do trabalho com o intuito de refrescar a memória dos atletas.

Em entrevista coletiva, o zagueiro Marquinhos comentou o trabalho que vem sendo feito fora do campo para ajudar os atletas a relembrarem o modelo de jogo do Brasil.

"A gente tem que se adaptar o masi rápido possível. A gente tem já a nossa base muito forte na seleção, onde a gente já está acostumado com o nosso sistema de jogo. Dentro desses últimos dias, a gente vem tentando refrescar a nossa memória com o plano de jogo, tentando fazer essa transição também recebendo as coisas do pessoal da seleção, do estafe para que a gente possa se integrar o mais rápido possível. Com o vídeo, as conversas, a gente tem se bombardeado de informação para chegar no jogo bem e todo mundo estar adaptado as funções que tem que fazer".

Nessa linha, Tite chegou a esboçar um time titular no treino da última terça-feira (06), o primeiro com o grupo completo. O treinador optou pelos velhos conhecidos e deixou Bruno Guimarães como o único "novato".

Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Lodi, Casemiro, Bruno Guimarães, Everton Cebolinha, Coutinho, Neymar e Roberto Firmino foram os escolhidos por Tite no "esboço" do time titular. Os goleiros fizeram um trabalho à parte com Taffarel.

O único jogador que não foi a campo foi Richarlison. O atacante está tratando uma lesão no tornozelo, ficou na academia e será reavaliado nesta quarta-feira pelo médico Rodrigo Lasmar.

O ÚLTIMO JOGO DA SELEÇÃO

A última vez em que o Brasil entrou em campo foi no dia 19 de novembro de 2019. Na ocasião, a equipe dirigida por Tite encarou a Coreia do Sul em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e venceu por 3 a 0, com gols de Lucas Paquetá, Coutinho e Danilo.

A seleção brasileira encara a Bolívia nesta sexta-feira (09), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto acontece às 21h30. Na terça (13), o Brasil encara o Peru, em Lima, pela segunda rodada das eliminatórias.