Sem caras novas no Real Madrid: quase dois anos sem contratações

Em junho de 2019, Ferland Mendy chegou no Real Madrid como uma grande aposta do lateral-esquerdo. Força, contundência, físico e, sem ninguém esperar, a última contratação do time merengue até dois anos depois.

Terminada a janela de inverno na segunda-feira, os comandados de Zidane não acrescentaram rostos novos a um elenco que, em um janeiro trágico, se despediu da Supercopa, da Copa do Rei e se complicou na luta pela LaLiga. A ele só resta o sonho da Champions League.

Quando o próximo mercado de transferências for aberto, em junho de 2021, os de Bernabéu completarão um total de 24 meses sem fazer desembolsos para jogadores que criam entusiasmo e expectativa nos torcedores.

O investimento do Real no último verão em que o fez foi de 300 milhões de euros, valor muito contrastante com o atual. E a mais recente adição de uma estrela, a de Hazard, está longe de corresponder às expectativas criadas, o que agrava ainda mais a situação.

Além da crise econômica vivida pela pandemia do coronavírus nas grandes equipes, a reforma do Santiago Bernabéu é outro motivo pelo qual as contratações, se acontecerem em Madri, vão usar outra camisa e não a merengue.