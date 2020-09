Sem Cavani, Óscar Tabárez convoca o Uruguai

O Uruguai divulgou nessa sexta-feira uma lista com os nomes dos 26 convocados para os primeiros duelos das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar.

A principal novidade é a convocação do atacante uruguaio Diego Rossi, do Los Angeles FC, chamado pela primeira vez. Damián Suárez, Arambarri e De La Cruz, de certa forma, também são novidades.

O uruguai recebe a visita do combinado chileno no dia 7 de outubro, em Montevideu e já no dia 13 encara o Equador em Quito.

A lista completa tem:

Goleiros: Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño), Martín Silva (Libertad) e Martín Campaña (Independiente);

Defensores: Diego Godín (Inter de Milão), Sebastián Coates (Sporting), José María Giménez (Atlético de Madrid), Ronald Araújo (Barcelona), Martín Cáceres (Fiorentina), Damián Suárez (Getafe), Marcelo Saracchi (Galatasaray), Matías Viña (Palmeiras) e Diego Laxalt (Milan);

Meio-campistas: Mauro Arambarri (Getafe), Lucas Torreira (Arsenal), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Juventus), Nahitan Nández (Cagliari), Nicolás de la Cruz (River Plate), Brian Rodríguez (Los Angeles FC) e Giorgian de Arrascaeta (Flamengo);

Atacantes: Diego Rossi (Los Angeles FC), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), Luis Suárez (Barcelona), Maximiliano Gómez (Valencia), Cristhian Stuani (Girona) e Darwin Nuñez (Benfica) .