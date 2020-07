Sem conseguir ídolos do Flamengo, Benfica de Jorge Jesus quer outros do Brasileirão

Depois da contratação de Jorge Jesus, o Benfica continua movimentando o mercado da bola no Brasil. Depois de esbarrar em alguns impasses para levar outras estrelas do Flamengo, o clube português está indo atrás de outros nomes de times da elite do Brasileirão.

Logo que Jesus foi anunciado pelo Benfica, já começaram os rumores de que outras peças do Rubro-Negro acompanhassem o Mister para Lisboa, entre eles Gerson e Bruno Henrique. O Flamengo, porém, afastou a possibilidade, sem que nenhuma proposta oficial tenha sido feita. O clube brasileiro não acredita que os Encarnados consigam pagar as altas multas estipuladas para a transferências dos jogadores.

Agora, o foco do Benfica está em outros nomes do futebol brasileiro, os três nomes mais especulados pela imprensa nacional e internacional têm sido Lucas Veríssimo, do Santos, Gilberto, do Fluminense, e Everton Cebolinha, do Grêmio, foi o mais novo a entrar na lista dos portugueses.

Conforme apurado pela Goal, o zagueiro do Santos foi um dos primeiros nomes apontados por Jesus ao chegar no Benfica. Já com negociações em andamento, Veríssimo é avaliado em aproximadamente € 7 milhões e, como vantagem para os portugueses, o alvinegro, em crise financeira, não deve dificultar muito a transferência.

Outro que não deve dificultar uma saída por conta de crise financeira é o Fluminense, dono de 50% de Gilberto. O lateral era desejo de Jesus ainda na época de Flamengo, mas a negociação não avançou quando o clube vivia a incerteza sobre a permanência do treinador e agora o Mister tem nova chance para contar com o ex-rival.

Já Everton Cebolinha é o nome mais recente a ser especulado. Nesta quinta-feira (30), o Uol noticiou que o Benfica havia consultado o Grêmio sobre o atacante, que também apareceu como sugestão de Jesus. As tratativas ainda estão no início e clube gaúcho negou o contato. No entanto, segundo o jornal Record, de Portugal, Cebolinha é uma das prioridades do Benfica na janela que se abre agora.

Jesus, aliás, recebeu uma carta branca para poder montar a equipe do Benfica de acordo com a sua vontade e, além de jogadores, outros profissionais brasileiros, principalmente do Flamengo, devem seguir os passos do Mister.