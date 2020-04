Sem consenso na Itália: jogar a cada três dias ou dar a temporada por acabada?

O coronavírus tem metade do mundo em risco. As principais competições foram interrompidas e ainda não se sabe quando poderão ser reiniciadas (se for finalmente possível).

A ideia que estão considerando na Itália é voltar em maio. A UEFA deixou claro que as competições devem terminar no verão.

Portanto, se o futebol voltar, haverá jogo de forma muito contínua. Segundo o 'Tuttosport', os confrontos aconteceriam a cada três dias.

Na Itália, faltam doze rodadas e meia para serem jogadas. Em outras palavras, se houver jogos a cada 72 horas, a Serie A terminaria em julho aproximadamente conforme exigido pela UEFA.

No entanto, não há consenso na Itália sobre o futuro da Série A. No momento, acrescenta 'AS', seis equipes dão a temporada por terminada e são a favor de que não seja retomada (Torino, Udinese, Sampdoria, Gênova, SPAL e Brescia).

Juventus, Lazio, Roma, Napoli, Verona, Parma, Sassuolo e Lecce, enquanto isso, querem que a bola role novamente.

Inter, Atalanta, Milan, Bolonha, Cagliari e Fiorentina não se posicionaram. Eles preferem esperar e ser cautelosos.

Gravina, presidente da Federação Italiana, admitiu que o futuro da Serie A está no ar. "Não é que eu tenha perdido a esperança de que haja futebol novamente, mas temos que encontrar outras alternativas", afirmou ele recentemente.