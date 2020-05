Nenhum contaminado no Real Madrid

O Real Madrid se prepara para a volta a normalidade. Os treinamentos terão início na próxima semana.

O clube confirmou que, a partir do dia 11 de maio, começam as sessões individuais. Não se posicionou oficialmente sobre os resultados dos testes, mas o diário 'Marca' afirma que não houveram positivos no elenco e nem nos demais funcionários do clube.

A ideia do Real Madrid é realizar uma semana de treinos de forma individual e a partir do dia 18 de maio, passar aos pequenos grupos e, por fim, as atividades com o elenco completo. Mas para isso, ainda falta muito.

Os madridistas realizam os testes na última quarta-feira e os resultados teriam sido amplamente satisfatórios. Mesmo assim, o clube precisa seguir um rígido protocolo sanitário.