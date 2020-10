Sem convencer, Liverpool ganha a segunda na Champions

Não foi um grande jogo, e para ser sincero o resultado não foi justo. Nessa terça-feira o Liverpool recebeu o Midtjylland pela segunda rodada da fase de grupos da Champions 20-21, em Anfield, e conseguiu a sua segunda vitória seguida, mas longe de encantar.

Klopp resolveu poupar alguns jogadores e entrou em campo com um time alternativo, mas ainda assim superior ao conjunto dinamarquês.

Não foi um grande jogo, com poucas chances para os dois lados. No entanto, a primeira oportunidade não demorou a aparecer. Onyeka fez um lindo lançamento para Dreyer, que se desmarcou da defesa 'red', invadiu a área e bateu cruzado, mas Alisson saiu do gol para fazer uma importante defesa!

Depois do susto o Liverpool passou a controlar a partida, manteve a posse de bola, mas não conseguia levar perigo ao gol defendido por Anderson, que pouco trabalhou no jogo.

A má notícia do primeiro foi a lesão de Fabinho, o brasileiro teve que deixar o campo machucado. Um dor de cabeça e tanto para Klopp que fica com poucas opções para a zaga.

Já no segundo tempo, o treinador 'red' precisou recorrer aos titulares e deu lugar a nomes como Wijnaldum, Salah, Mané e Firmino. Mas quem abriu o placar foi Diogo Jota...

Em uma bela jogada do Liverpool! Alexander-Arnold partiu pela ponta direita, tabelou com Shaqiri e cruzou para Diogo Jota só para empurrar para as redes. O português vai ganhando seu espaço no time de Anfield.

As duas equipes ainda perderam boas chances. O Midtjylland viu Evander tirar demais de Alisson mandar para fora e Dreyer fazer tudo certo, mas errar o alvo por poucos centímetros. O Liverpool também pôde ampliar, mas Firmino pegou muito embaixo da bola.

Já nos acréscimos, veio o segundo gol do Liverpool. Salah recebeu na área e acabou sendo derrubado por Paulinho, pênalti a favor do Liverpool. O próprio Salah foi para a cobrança e não desperdiçou.

Com a vitória o time de Jürgen Klopp chegou aos seis pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo D da Champions. A Atalanta ocupa o segundo lugar com quatro. Logo atrás vem o Ajax com um e o Midtjylland é o último com zero.

Na próxima rodada, o Liverpool visita a Atalanta em Bérgamo, enquanto o Midtjylland recebe o Ajax na Dinamarca.