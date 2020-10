Sem Cristiano, mas com doblete de Morata

Vitória da Juventus. Os turineses se contentaram com 0-1, passaram quase todo o segundo tempo defendendo e, em um piscar de olhos, a cinco minutos do final, Morata sentenciou o jogo.

O mestre Mircea Lucescu foi comparado com o discípulo Andrea Pirlo. O hoje treinador da Juve estreou há 25 anos, quando tinha apenas 15 anos, sob o comando do técnico italiano.

Agora, cinco décadas depois, seus caminhos se cruzaram novamente, ambos como treinadores. E sem dar um grande show, a Juve venceu.

A equipe visitante não precisava brilhar para vencer em Kiev. Bastou um rebote para que o oportunista Morata fizesse 0-1 quando o Dínamo ainda voltava do vestiário depois do intervalo e de um contra-ataque que Cuadrado colocou a bola na cabeça do antigo colchonero na reta final.

Nem a Juve nem o Dínamo queriam que o jogo terminasse cedo demais. Como resultado, a Juve gradualmente assumiu o controle do jogo, graças à sua maior qualidade no mano a mano.

Os primeiros chutes foram da Juve, embora o primeiro susto tenha sido dado pelo Dínamo, com um passe para a área que Szczesny não conseguiu defender bem porque não se entendeu com Rabiot e Morata.

A Juve pressionou e colocou à prova o irregular Bushchan, que foi capaz de sofrer sete gols contra a França e depois fazer uma grande partida contra a Espanha. Quem é capaz de dar uma mão providencial à Chiesa e depois sair todo errado nas bolas aéreas.

O primeiro (e único) revés para a Juve, a lesão de Chiellini, que teve de pedir a substituição aos 18 minutos após a pausa. Demiral entrou em seu lugar.

A mudança, a priori irrelevante, teve grande influência no jogo. Pois diante do andamento do jogo para o Dínamo, Lucescu optou por jogar contra.

Mas o clube ucraniano estava muito recuado e, portanto, partia de seu próprio campo com poucas tropas. E, ainda por cima, Demiral mostrou um olho muito bom ao correr para seu gol, abortando as possibilidades de perigo ou anulando a possibilidade de tocar a bola nas costas da defesa.

Como resultado, o Dínamo, embora obstinado, foi anulado de uma vez por todas. E sim, teve momentos, flashes pontuais, em que o clube ucraniano dominou e foi um pouco melhor que a Juve, mas no geral nem um nem outro fizeram nada para somar os três pontos.

Pelo menos no primeiro tempo. Porque a Juve não estava tão bem e ainda assim colocou o Dínamo em apuros. E este, sem fazer muito, estava rondando a área de Szczesny com intenção.

Tudo mudou na segunda parte, com o gol precoce de Morata, enquanto o Dínamo ainda nem estava posicionado. No primeiro ataque, Ramsey recebeu na área, chutou para Kulusevski, e o sueco acertou forte no gol.

Seu tiro foi espalmado por Bushchen, e o rebote foi direto para Morata, oportunista como sempre, para colocar a Juve à frente. E isso mudou a dinâmica do encontro.

Porque a Juventus, sem um organizador nato em seu núcleo, não teve escolha a não ser dar um passo para trás, respirar fundo e continuar a se defender, confiando no seu bom trabalho em sua área. A equipe desistiu de dominar o meio-campo e o jogo acelerou.

Isso levou o Dínamo a ganhar destaque, e os homens de Lucescu conseguiram ganhar o controle da partida, respaldados pela modesta entrada de público que o Olímpico de Kiev admitiu para esta partida devido ao coronavírus.

Ele teve uma chance após a outra, nenhum perigo real, com mais coração do que cabeça, até que aos 84', em um contra-ataque isolado, a Juve sentenciou o jogo.

A bola caiu para Cuadrado na lateral direita, e o colombiano fez um cruzamento perfeito para a corrida de Morata, que nem precisou pular para marcar. Uma cabeçada milimetricamente colocada no fundo do gol.

E assim, aos 84', a partida terminou mais cedo. Porque o gol foi um golpe que acabou com as esperanças da equipa ucraniana. Ela continuou atacando, mas não convenceu mais.

A Juventus conquistou os três primeiros pontos da Liga dos Campeões. Pirlo venceu o jogo sem brilhar muito em cima de seu mestre, mostrando que 'Vecchia Signora' não tem um 'plano B' quando o jogo rápido e direto acabou.