Araos perde espaço com Mancini e pode ser emprestado

O meia Ángelo Araos ouviu da seleção do Chile que, se conseguir manter uma sequência de jogos como a que teve no pós-quarentena, tem boas chances de ser convocado novamente para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Aos 23 anos e dono de boa atuação no Pré-Olímpico disputado entre janeiro e fevereiro deste ano, o jogador vai se reunir com seu empresário para definir um futuro onde possa atuar mais vezes, o que não tem acontecido desde que Vagner Mancini assumiu como técnico do Corinthians.

Sua participação constante no Timão depois da parada causada pela Covid-19 chamou a atenção em seu país de origem: foram 11 jogos disputados de maneira consecutiva, marcando um gol e dando duas assistências até a demissão de Nunes, números que Araos tanto buscou desde que chegou ao clube. Seu nome voltou a circular como uma possibilidade de convocação, mas ele levou o azar de, justamente no mês em que suas atuações mais valeriam, não ser mais utilizado.

Desde aquele 5 de setembro, um empate por 2 a 2 com o Botafogo, Araos só entrou em campo em uma outra oportunidade, sendo titular e substituído no intervalo na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, na Neo Química Arena. Depois, ficou fora até do banco de reservas mais vezes do que foi relacionado para partidas da equipe.

Vagner Mancini, aliás, poderia tranquilamente ter utilizado o jogador como opção nas suas primeiras partidas pelo Timão. Com seis estrangeiros, o Corinthians não poderia contar com todos na mesma partida, mas convocações, suspensões e lesões sempre fizeram com que ao menos um dos não-brasileiros não estivessem à disposição para o duelo. Ou seja, a ausência de Araos, em perfeitas condições clínicas, se deu por pura opção da comissão técnica.

Ciente da chance que o cliente vem perdendo, o grupo que administra a carreira de Araos vem ao Brasil nesta semana para definir metas visando ao seu futuro. Um empréstimo para o Chile é visto com bons olhos por dois motivos: campeonato chegando à metade em um cenário no qual Araos chegaria pronto para atuar e a possibilidade de estar mais próximo dos olhos da comissão técnica da seleção.

Araos tem como objetivo estar presente nos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio, que aceitarão atletas de até 24 anos devido à mudança no calendário causada pela pandemia. Além disso, em processo de renovação, a seleção principal também é vista como acessível pelo meio-campista, de olho na Copa do Mundo do Qatar, no final de 2022.

Com ambição para o tamanho de um joia sul-americana, Araos vê a reserva constante no Corinthians como um atual impeditivo para o crescimento da sua carreira.