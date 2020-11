Portugal, possível destino para goleiro do Manchester United

Depois de brilhar em empréstimo no Sheffield United durante uma temporada elogiada, Dean Henderson voltou ao Manchester United para concorrer com David de Gea.

No entanto, ele disputou apenas três jogos - um na Liga dos Campeões e dois na Copa da Liga Inglesa - e já tem rumores ganhando força sobre seu futuro longe do Old Trafford.

O portal '90 min' aponta seis opções como as mais prováveis para o goleiro de 23 anos, sendo duas no futebol português. A informação cita: Sheffield United, Real Betis, Porto, Werder Bremen, Benfica e Celtic.

Segundo a publicação, os planos do goleiro jogador de 23 anos se encaixariam melhor no Celtic e no Benfica devido ao momento atual dos goleiros dos clubes ou por rumores de transferências.