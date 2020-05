Sem Fluminense e Botafogo, cariocas pedem retomada das atividades

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro recebeu nesta sexta-feira um documento assinado por clubes cariocas, que pedem a retomada dos trabalhos "o mais breve que lhes for possível".

As diretorias que integram o pedido sugerem a volta aos treinos com uma "rigorosa vigilância" no sentido de prevenir contra possíveis contágios do novo coronavírus. Além disso, dizem estar prontos para voltar aos exercícios nos próximos dias.

A carta enviada à FERJ sustentam o pedido afirmando que há atividades de menos risco em operação e que a manutenção da bola parada afeta "centenas de famílias dependentes do futebol, que já se encontram sofrendo os impactos da escassez de alimentos e ausência de salários".

Além disso, o texto também submete essa solicitação a 'conhecimento e análise' das autoridades.

Botafogo e Fluminense, no entanto, não concordam com o pedido e se negaram a assinar o documento.

Vale lembrar que o Flamengo informou nesta semana que, dos 293 testes realizados no clube, 38 deram positivo para coronavírus.