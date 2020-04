Sósias do Flamengo sofrem impacto financeiro

A pandemia do coronavírus assola o mundo e tem reflexo no futebol, a maioria dos campeonatos no planeta estão paralisados e os rendimentos dos jogadores começaram a ser reduzidos. Os impactos, porém, vão além da área que cerca um clube e também afetam pessoas indiretamente, como no caso dos sósias do Flamengo. O grupo que ficou conhecido no ano passado tinha uma série de eventos que foram desmarcados devido as ações de combate ao covid-19.

Jeferson Sales, Gabigol da Torcida ou Gabigordo revelou que até mesmo um comercial que estava agendado precisou ser desmarcado e agora não tem data para acontecer.

"Com esse momento da pandemia, tem prejudicado bastante a todos. Foram adiados alguns eventos e até um comercial que a gente ia fazer, tem prejudicado muito. Tinha viagem para fazer para Manaus com todo o time de sósias. A gente tinha um evento em Minas, que jogaríamos contra um time de futebol e estávamos muito animados. Agora não tem data prevista".

Gabigol da Torcida deixou de arrecadar cerca de 10 mil reais durante este tempo de paralisação e todos os demais sósias sofrem com perdas financeiras. Um dos projetos como o copo dos sósias que estava para ser lançado, também não aconteceu. O intuito era vender a peça e arrecadar fundos para um canal no youtube de todo o grupo.

COMO TUDO COMEÇOU

Hoje, o grupo dos sósias é grande, mas tudo começou com Jeferson Sales, no início da Copa Libertadores da América do ano passado. Depois de ter aparecido na transmissão de Flamengo x San José, pela fase de grupos do torneio, a coisa explodiu.

"Surgiu naturalmente, algumas pessoas falavam que eu parecia com ele desde que ele estava no Santos, eu puxei na internet porque ainda não o conhecia e vi que tinha uma certa semelhança. Torci para que ele viesse para o Flamengo e aconteceu. Ele ficou na vitrine e pessoas começaram a me parar na rua, pedindo para tirar foto. Em uma das transmissões, o repórter me chamou para uma entrevista e aí viralizou na internet, no mesmo dia virou meme", relembra o Gabigol da Torcida que emendou:

"Quando comecei a aparecer nas transmissões, o pessoal me mandou mensagem dizendo que parecia com fulano, ciclano e numa dessas o Diego da Torcida me chamou para assistir um jogo juntos. Então um sósia ia conhecendo outro, o sósia do Paquetá, do Filipe Luís, a gente se tornou uma família, frequentamos a casa um do outro, conhecemos os familiares, fazemos churrascos, saímos. Fico feliz por ter me tornado o Gabigol da Torcida, porque me trouxe essas amizades".

Jeferson relata que muitos torcedores o confundem na rua e pedem para tirar foto acreditando ser o Gabigol, em algumas ocasiões, ele fica até sem reação.

"Sem dúvida quando ele colocou o dread, para mim foi o mais dificil, incomoda bastante e para dormir aqui, muito ruim, machuca muito a cabeça e ainda bem que ele tirou".