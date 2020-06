Sem Ibra e sem fibra, Milan vê a Juve chegar na final da Copa da Itália

O clássico italiano que valia uma vaga para a final da Copa da Itália viu um jogo sem público, sem Ibrahimovic e sem gols. Um empate em 0 a 0, mas que teve um final feliz para a 'Vecchia Signora'.

O Milan entrou em campo sem nenhuma fibra, totalmente recuado com medo da imponente Juventus. Só restava à equipe milanesa tentar avançar com lançamentos longos, que eram rapidamente recuperados pela equipe da casa. Que vinha pressionando o tempo todo. A pressão era tanta que, a primeira vez que Buffon tocou na bola foi aos 23 minutos e, ainda assim, foi apenas para repor uma bola.

No começo do jogo, o domínio da equipe de Sarri já foi visto no primeiro minuto, quando Alex Sandro se livrou de Paquetá, chegou na linha de fundo e tocou atrás para Bentancur, que chutou forte e a bola tirou tinta da trave.

E, em um lance de escanteio aos 14 minutos, Conti tocava com o cotovelo na bola dividida com Cristiano Ronaldo e o pênalti para a Juve foi marcado. Era a chance do time da casa.

E quem se não CR7 bateria o pênalti? Era a chance perfeita para o português, especialista em pênalti, abrir o placar. Mas o que ninguém esperava era que CR7 perdeira o pênalti. O português bateu uma bola que carimbou a trave e o craque levou as mãos ao rosto porque não acreditava no que havia acabado de acontecer.

E na sobra do lance, Rebic chegou de voadora no peito de Danilo e recebeu um cartão vermelho direto. Confira ambos os lances abaixo

Com um a menos e sem Ibra, o Milan agora se via sem saber o que fazer em campo.

CR7 estava um pouco apagado e não conseguiu brilhar tanto. E a equipe visitante conseguiu sobreviver graças ao bom posicionamento e as boas atuações de Romagnoli e Kjaer.

O primeiro tempo acabava com um amargo gosto na boca das duas equipes.

No segundo tempo, o Milan até tentou esboçar alguma reação com uma cabeçada perigosa de Bonaventura que passou perto do gol de Buffon, mas logo a Juventus voltou a mandar no jogo e controlar a partida.

A 'Vecchia Signora' tentava bastante da intermediária, mas parava em um Milan recuado que não conseguia sair para o ataque. Algumas vezes, o time da casa quase chegava ao gol, mas a noite mesmo estava fadada a terminar sem ter as redes balançadas.

Com o resultado, a Juventus está classificada para a final da Copa da Itália e espera seu rival, que sairá da disputa entre Napoli e Inter.

Um empate com gosto de vitória para uma Juventus em uma noite nada inspirada do português Cristiano Ronaldo.