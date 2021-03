Sem Ibra, o Milan também sabe ganhar

O Milan conquistou uma importante vitória por 2 a 0 neste domingo em sua visita ao Hellas Verona para consolidar sua segunda posição na tabela da Serie A italiana e momentaneamente ficar três pontos atrás do líder Inter de Milão, que tem um duelo muito intenso nesta segunda-feira em San Siro contra a Atalanta.

Os comandados de Stefano Pioli, ainda sem o sueco Zlatan Ibrahimovic e o francês Theo Hernández, lesionados, derrotaram com autoridade no estádio Bentegodi um temível Verona, equipe organizada que estava quatro jogos sem perder e havia empatado na semana passada com a Juventus.

Foi um gol do bósnio Rade Krunic, com uma bomba de direita fora da área, que abriu o placar após meia hora de jogo e, assim que começou o segundo tempo, os milanistas ampliaram a vantagem com outro gol espetacular, obra do português Diogo Dalot.

O substituto de Theo na esquerda ultrapassou o guarda-redes com um remate potente da perna direita que entrou por equipa e colocou em marcha uma vitória de grande importância, também a nível mental, para um Milan que não tinha ultrapassado o 1-1 em em casa contra a Udinese no último dia.

O time 'rossonero' se coloca a três pontos da Inter de Milão, que tem uma partida dura contra a Atalanta, rival do Real Madrid no mata-mata da Liga dos Campeões.

Os de Pioli vão agora se preparar para as oitavas de final da Liga Europa contra o Manchester United e receberão o Napoli na Serie A no próximo fim de semana.