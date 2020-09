Sem inspiração, Holanda perde para a Itália

O projeto para a reestruturação da Seleção da Itália pelas mãos de Mancini vem dando frutos, ainda que a fogo lento. Nessa segunda rodada da Liga das Nações, a Itália garantiu a vitória e a liderança do grupo com um único gol, de Barella.

Apesar de ter começado com mais posse de bola, a Holanda rapidamente foi perdendo o controle do jogo para uma Itália que vinha usando e abuscando do corredor esquerdo com Spinazzola em cruzamentos perigosos afastados pela zaga liderada por Van Dijk.

A equipe da casa ainda arriscava algumas chances de perigo com Promes e Wijnaldum, mas não surtiu efeito e acabou o primeiro tempo com apenas três finalizações contra as nove da equipe de Mancini.

O único gol da partida acabou saindo após muita insistência. E saiu em jogada aérea. Immobile cruzou no 2º pau e Barella subiu mais alto que todos para cabecear no fundo do gol nos minutos finais do primeiro tempo.

Com exceção de um cruzamento de Wijnaldum no início do segundo tempo, rasteiro na marca do pênalti, que acabou com um chute de Van de Beek de 1ª para uma defesa milagrosa de Donnarumma com a ponta dos dedos, a equipe holandesa voltou ao jogo tão sem inspiração quanto no primeiro tempo.

O time da casa não conseguiu encontrar formas de pressionar a Itália e só conseguiu ter a posse de bola após algum ataque rival ou alguma disputa espetada, o que dificultou qualquer construção mais elaborada que pudesse vir a derrubar a defesa italiana.

Apenas no fim do jogo, a Holanda pressinou de verdade. Os últimos 10 minutos foram de bola no campo da Itália, com tentativas de Depay, Dumfries e Bergwijn, mas não foi o suficiente para tirar a liderança do Grupo 1 da equipe italiana.